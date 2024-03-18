Испанец считает, что получил красную за "страсть".

Наставник Барселоны Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико.

По словам испанского специалиста, арбитр сказал, что он вел себя слишком эмоционально, но сам он считает это страстью.

"Четвертый судья сказал мне, что это из-за моих жестов. Я жестикулирую, потому что я страстный. Изгнание было ненужным и несправедливым, но главное - победа команды", - заявил Хави.

Напомним, Барса разгромила Атлетико с голом Жоау Фелиша, который арендован у "матрасников".

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