iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико

Испанец считает, что получил красную за "страсть".
Сегодня, 00:58
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Наставник Барселоны Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико.

По словам испанского специалиста, арбитр сказал, что он вел себя слишком эмоционально, но сам он считает это страстью.

"Четвертый судья сказал мне, что это из-за моих жестов. Я жестикулирую, потому что я страстный. Изгнание было ненужным и несправедливым, но главное - победа команды", - заявил Хави.

Напомним, Барса разгромила Атлетико с голом Жоау Фелиша, который арендован у "матрасников".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико хави

Статьи по теме

Лучший режиссер, лучший актер и другие: Атлетико раздал свой Оскар Лучший режиссер, лучший актер и другие: Атлетико раздал свой Оскар
Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер
Хави ответил на вопрос, останется ли он в Барселоне в случае победы в Лиге чемпионов Хави ответил на вопрос, останется ли он в Барселоне в случае победы в Лиге чемпионов
Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты в Канаде завершат сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Хави прокомментировал свое удаление в игре с Атлетико
Европа00:24
Барселона в гостях разгромила Атлетико с голом Фелиша
Европа00:02
Интер и Наполи не выявили победителя, обменявшись голами в разных таймах
Вчера, 23:45
Европа23:45
ПСЖ не без проблем разгромил Монпелье
Европа23:10
Лучшие 30 минут в сезоне: Тен Гаг высказался о победе над Ливерпулем
Европа23:01
Любовь по-мадридски: фанаты Атлетико передали "привет" Феликсу перед игрой с Барселоной
Биатлон23:00
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на заключительном этапе Кубка мира
Европа22:39
Игрок экс-соперника Зари установил невероятный рекорд в чемпионате Бельгии
Бокс22:26
Тайсон получил серьезное предупреждение от врача после согласия на бой с Джейком Полом
Теннис22:08
Швентек - победительница турнира WTA1000 в Индиан-Уэллсе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK