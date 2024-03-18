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Барселона - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 17.03.2024

"Сине-гранатовые" легко справились с "матрасниками".
Сегодня, 00:24
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В рамках 29-го тура чемпионата Испании Барселона в гостях встретилась с Атлетико.

Еще в первом тайме забил тот, кого можно было назвать главным действующим лицом еще до встречи, а именно Жоау Фелиш, который и открыл счет в матче.

На 41 и 42-й минутах матча Хави получил предупреждение и красную за споры с арбитром.

После перерыва "блаугранас" смогли удвоить свое преимущество достаточно быстро. На 47-й минуте голом отметился Роберт Левандовски, но и этот счет продержался на табло не более 20 минут, потому что на 65-й минуте Фермин Лопес довел его до разгромного.

Уже в компенсированное время "матрасники" остались в меньшинстве после прямой красной для Науэля Молины, но учитывая развитие игры это не имело какого-то влияния на нее.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Барселона

Атлетико - Барселона 0:3

Голы: Фелиш, 37, Левандовски, 47, Лопес, 65

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Витсель, Мандава, Лино (Гризманн, 46) - Льоренте (Коке, 58), Барриос, Де Пауль (Сауль, 66) - Мората (Депай, 46), Рикельме (Корреа, 58).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Форт (Касадо, 82) - Роберто (Ромеу, 77), Кристенсен, Лопес (Мартинес, 82) - Рафинья (Ямал, 61), Левандовски, Фелиш (Роке, 77).

Предупреждения: Де Пауль, Барриос - Кунде

На 90+3-й минуте был удален Науэль Молина (Атлетико) (грубое нарушение).

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