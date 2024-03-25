iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук: После игры с Уэльсом плакали, вытирали сопли. Договорились, что это не повторится

Нападающий сборной Украины поделился деталями разговора с партнерами.
Вчера, 20:29
Роман Яремчук / УАФ
Роман Яремчук / УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что после предыдущего матча с Боснией и Герцеговиной у игроков "желто-голубых" был искренний разговор.

По словам Яремчука, он с партнерами вспомнил опыт предыдущего отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре и договорился, что прежних ошибок не повторят.

"Мы поговорили о том, что мы прошли такой опыт после Шотландии. У нас был опыт что у нас была большая эйфория от того, что мы в шаге от чемпионата мира. И в матче против Уэльса мы разочаровали всю страну и потом ходили плакались, вытирали сопли друг другу. Был такой разговор, чтобы этого не повторилось.

Все очень серьезно отнеслись, забыли этот матч с Боснией, отправились в отель уже с настроем на предстоящий матч. Ситуация в стране сейчас не позволяет праздновать. Нужно утешить наших болельщиков и ребят, которые держат фронт", - заявил Роман.

Напомним, ранее нападающий отметил, что стоит не преувеличивать значение игры с Исландией .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук уаф

Статьи по теме

Яремчук рассказал, чем Боснии и Герцеговине удалось удивить Украину Яремчук рассказал, чем Боснии и Герцеговине удалось удивить Украину
Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории
"Танк - главный герой": Валенсия отреагировала на успешную игру Яремчука за сборную Украины "Танк - главный герой": Валенсия отреагировала на успешную игру Яремчука за сборную Украины
Яремчук получил наивысшую оценку среди всех игроков матча Босния и Герцеговина - Украина Яремчук получил наивысшую оценку среди всех игроков матча Босния и Герцеговина - Украина
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:42
Европа23:42
Один из ключевых игроков Ман Сити может восстановиться от травмы до игры с Арсеналом
Европа23:13
Футболист Шахтера отметился голом в матче за свою сборную
Евро-202422:52
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Украина22:44
"Был близок к завершению карьеры": игрок Шахтера признался, что мог завершить карьеру
Другие страны22:31
Некогда одного из самых перспективных форвардов мира дисквалифицировали на два года
Европа22:14
Анчелотти объяснил, почему отказал Бразилии
Европа21:59
Будущий соперник Украины в Лиге наций проиграл в спарринге сборной, которая не попала на Евро
Украина21:50
Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев, Довбик догоняет Мудрика
Украина21:22
В Одессе в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта
Европа21:22
В деловом стиле: Жена Судакова поделилась фотографиями с совместной фотосессии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK