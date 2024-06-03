"Футбол может помочь думать о других вещах": Нагельсманн высказался о матче с Украиной

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал подготовку к Евро-2024 и будущий спарринг с Украиной.

По словам наставника Бундестим, они готовы помочь украинцам привлечь внимание к их стране.

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"Мы тренировались, как играть в заключительной трети, как переключаться после потери мяча и как открывать игроков на разных позициях. На следующей неделе у нас только одна тренировка со всеми, контрольные матчи не являются идеальными для подготовки. После игры с Грецией у всех игроков будет полтора дня отдыха, чтобы перевести дыхание. Затем у нас будет неделя на подготовку к Шотландии, где мы не будем тренировать ничего нового, но закрепим то, что уже отрабатывали. Мы также сосредоточимся на наших соперниках, чтобы составить хороший план.

Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол - это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", - цитирует Нагельсманна официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоится в понедельник, 3 июня, в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина.

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