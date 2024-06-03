iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Футбол может помочь думать о других вещах": Нагельсманн высказался о матче с Украиной

Тренер сборной Германии поделился ожиданиями от товарищеской встречи с украинцами.
Сегодня, 09:48
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал подготовку к Евро-2024 и будущий спарринг с Украиной.

По словам наставника Бундестим, они готовы помочь украинцам привлечь внимание к их стране.

Читай также: Ребров: После нашего прошлого матча Германия добавила, начала демонстрировать результат

"Мы тренировались, как играть в заключительной трети, как переключаться после потери мяча и как открывать игроков на разных позициях. На следующей неделе у нас только одна тренировка со всеми, контрольные матчи не являются идеальными для подготовки. После игры с Грецией у всех игроков будет полтора дня отдыха, чтобы перевести дыхание. Затем у нас будет неделя на подготовку к Шотландии, где мы не будем тренировать ничего нового, но закрепим то, что уже отрабатывали. Мы также сосредоточимся на наших соперниках, чтобы составить хороший план.

Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол - это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", - цитирует Нагельсманна официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоится в понедельник, 3 июня, в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024 Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах
Лунин может отказаться от продления контракта с Реалом Лунин может отказаться от продления контракта с Реалом
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс10:59
"Мудрое решение": Легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру
НХЛ10:38
Финал Кубка Стэнли этого сезона установил рекорд по расстоянию между городами соперников
Украина10:33
Без Миколенко: Ребров определился с заявкой на матч против Германии
Европа10:11
Тренер Аталанты: Я пошутил, когда сказал, что хочу Реал соперником в Суперкубке УЕФА
Евро-202409:48
"Футбол может помочь думать о других вещах": Нагельсманн высказался о матче с Украиной
Лига Чемпионов09:32
Челси вскоре представит нового главного тренера
Украина09:15
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
Украина09:10
Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Бокс08:58
"Прибью любого": Чжилей назвал двух потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Европа08:32
Финалист Лиги конференций остался без главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK