Ребров: После нашего прошлого матча Германия добавила, начала демонстрировать результат

В воскресенье, 2 июня, состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в преддверии товарищеского матча против сборной Германии.

Ребров заявил, что, к сожалению, из-за войны с российскими оккупантами футбол сейчас не на переднем плане в Украине, в отличие от Германии.

"К сожалению, сейчас футбол не на первом плане для Украины. Сейчас мы все делаем все для наших защитников. Попадание на Евро - очень важный шаг для нас. То, что мы сделали, действительно важно для нашего народа и страны", - сказал тренер. официальный сайт УАФ.

"Я считаю, что в Германии футбол - номер один. Раньше так было и в Украине. Но сейчас мы должны думать о других вещах".

Источник: Getty Images

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Он также прокомментировал нынешнее состояние его будущего оппонента, который сменил главного тренера, если сравнивать с предыдущей очной встречей двух сборных год назад.

"Немецкая сборная имеет нового тренера. По моему мнению, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке. По сравнению с нашим прошлым матчем Германия добавила, показывает результат".

"К сожалению, она завтра не сможет использовать игроков из Реала и дортмундской Боруссии. Однако у немцев есть широкий выбор исполнителей на каждую позицию".

Товарищеский матч между сборными Украины и Германии состоится в понедельник, 3 июня. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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