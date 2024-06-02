iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ребров: После нашего прошлого матча Германия добавила, начала демонстрировать результат

Наставник "сине-желтых" обсудил будущую встречу с немецкой сборной.
Сегодня, 17:14
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В воскресенье, 2 июня, состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в преддверии товарищеского матча против сборной Германии.

Ребров заявил, что, к сожалению, из-за войны с российскими оккупантами футбол сейчас не на переднем плане в Украине, в отличие от Германии.

"К сожалению, сейчас футбол не на первом плане для Украины. Сейчас мы все делаем все для наших защитников. Попадание на Евро - очень важный шаг для нас. То, что мы сделали, действительно важно для нашего народа и страны", - сказал тренер. официальный сайт УАФ.

"Я считаю, что в Германии футбол - номер один. Раньше так было и в Украине. Но сейчас мы должны думать о других вещах".

Источник: Getty Images

Читай также: Клуб АПЛ хочет сделать Судакова своим первым летним приобретением

Он также прокомментировал нынешнее состояние его будущего оппонента, который сменил главного тренера, если сравнивать с предыдущей очной встречей двух сборных год назад.

"Немецкая сборная имеет нового тренера. По моему мнению, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке. По сравнению с нашим прошлым матчем Германия добавила, показывает результат".

"К сожалению, она завтра не сможет использовать игроков из Реала и дортмундской Боруссии. Однако у немцев есть широкий выбор исполнителей на каждую позицию".

Товарищеский матч между сборными Украины и Германии состоится в понедельник, 3 июня. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии Сергей Ребров

Статьи по теме

Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах
"Концентрация на каждой игре": Ребров рассказал о целях сборной Украины на Евро-2024 "Концентрация на каждой игре": Ребров рассказал о целях сборной Украины на Евро-2024
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Любимчик Джонс неприкасаем: Уайт рассказал, почему не сделает Махачева лидером P4P Любимчик Джонс неприкасаем: Уайт рассказал, почему не сделает Махачева лидером P4P
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа19:39
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
ММА19:19
Любимчик Джонс неприкасаем: Уайт рассказал, почему не сделает Махачева лидером P4P
Украина19:01
Спасся от вылета: Верес обыграл Эпицентр в ответном матче плей-офф УПЛ
Европа18:50
Роналду хочет видеть в Ан-Насре легенду Реала
Европа18:30
Испугался не на шутку: Сака и другие игроки сборной Англии приняли участие в забавном челлендже
Евро-202418:22
Ребров: Рад, что наши игроки представляют Украину в ТОП-чемпионатах
Европа18:15
Украина обыграла Грецию на чемпионате Европы по мини-футболу
Украина17:56
Оболонь сыграла вничью с Левым берегом, сохранив прописку в УПЛ
Евро-202417:52
"Концентрация на каждой игре": Ребров рассказал о целях сборной Украины на Евро-2024
ММА17:22
Президент UFC высказался о будущем Порье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK