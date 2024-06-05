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Италия благодаря дублю вундеркинда Милана стала чемпионом Европы до 17 лет

«Скуадра Адзурри» победила Португалию.
Вчера, 22:41
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

В рамках финала Чемпионата Европы до 17 лет Италия встретилась с Португалией.

Уже на первых минутах коллектив Массималиано Фаво вышел вперед после забитого мяча игрока Ромы Федерико Колетты, а уже потом удвоил преимущество благодаря голу воспитанника Милана Франческо Камарды.

Уже во втором тайме Камарда забил свой второй гол, установив финальный счет на табло.

Лучшим бомбардиром турнира стал португалец Родриго Мора. Звание лучшего ассистента поделили Кристиан Кама и Кардозу Лопес Варела из состава Италии и Португалии соответственно.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия португалия

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