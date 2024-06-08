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Ребров объявил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024

Тренерский штаб сделал окончательное решение.
Сегодня, 00:22
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Сергей Ребров объявил окончательный состав сборной Украины на Евро-2024.

Это произошло после поражения в матче со сборной Польши. Для презентации УАФ создали креативное видео.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Александр Сваток (Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко (Полесье).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все — Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Руслан Малиновский (Дженоа).

Нападающие: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Владислав Ванат (Динамо).

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