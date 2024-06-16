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Известная хорватская модель рассказала, кого из звезд футбола хотела видеть на Евро

Сердце Иванны Кнолль разбито из-за невызова Джека Грилиша.
Сегодня, 12:46
Иванна Кноль / Instagram
Иванна Кноль / Instagram

Известная хорватская модель и диджей Иванна Кнолль, которая прославилась благодаря своим открытым нарядам во время Чемпионата мира в Катаре приехала в Берлин, чтобы поддерживать подопечных Златко Далича на Евро-2024.

В комментарии изданию The Sun Кнолль рассказала о том, какие наряды она планирует использовать во время континентального первенства.

"Я подготовила несколько нарядов, которые, скажем так, немного отличаются.

"Я очень люблю моду и хочу выглядеть модно, когда иду на игры. Это будет весело, не могу дождаться, когда вы это увидите", - заявила экс-мисс Хорватия.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

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Также Иванна рассказала, кого она хотела увидеть на Евро из футболистов, которые не попали в заявку своей сборной. Девушка остановила выбор на Джеке Грилише.

"Я расстроена из-за невызова Джека Грилиша, но его непопадание в состав дает преимущество в Хорватии. Я расстроена, что у Англии не лучший состав, но как фанатка Хорватии я счастлива.

Конечно, я хочу, чтобы Хорватия победила, и я поддерживаю Германию, поскольку я родилась и выросла здесь. Я считаю, что Франция - одна из лучших команд, мне грустно это говорить, поскольку мы им проиграли, но это невероятная команда.

Думаю, Англия также имеет большие шансы на победу", - резюмировала Кнолль.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 хорватия джек грилиш

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