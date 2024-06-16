Ребров подтвердил: Миколенко не сыграет против Румынии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о травме защитника Виталия Миколенко.

"Мы объясняем ежедневно: Виталий работает, повреждение не восстанавливается через 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра. Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он поскорее вернется в состав", – сказал Ребров на пресс-конференции.

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Напомним, Виталий был заменен уже в середине первого тайма товарищеского матча с Молодовой из-за повреждения. Защитнику удалось избежать перелома, но сроки восстановления еще не известны.

Сборная Украины сыграет против Румынии в понедельник, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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