iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024

Игрок сборной Украины высказался о чемпионате Европы.
Сегодня, 22:24
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от выступления на Евро-2024.

"Это мой второй чемпионат Европы. Большая честь представлять Украину. Все знают, какие сейчас времена в нашей стране. Я чувствую невероятную ответственность, но я не переживаю за свою игру. Я многое прошел и в футбольном плане, и в жизни. То, что я сейчас нахожусь здесь - заслуга наших воинов, защищающих Украину. Это невероятные люди, которые своей смелостью берут все. Я очень благодарен им. Есть большая разница в сравнении с прошлым Евро, ведь сейчас в нашей стране полномасштабная война. Сейчас ты всегда думаешь о том, чтобы твои близкие были в безопасности. Это не может не давить на каждого из нас, но это и добавляет мотивацию делать на поле все, что мы можем".

Читай также: "Не знаю, почему нас называют одним из фаворитов группы": Ребров - о старте на Евро-2024

"На мой взгляд, у Румынии хорошие атакующие игроки. Это хорошая команда, у которой есть опытные и сильные индивидуально исполнители, но я думаю, что мы готовы к противостоянию с этим соперником.

Для нас это будет очень эмоциональный момент. Когда видишь украинские флаги на стадионе и понимаешь, что происходит дома, трудно передать словами. Каждый день тяжелый, каждый день умирают люди. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас, кто дает нам возможность играть. Это важно не только для футбола в Украине, но и для жизней. Мы понимаем, где находимся и что должны делать. Перед началом матча будет эмоциональный момент, но нам нужно сохранять хладнокровие и выложиться на сто процентов.

Я считаю, что у нас качественная сборная, есть игроки, способные сделать разницу. Но самое важное, что мы играем как одна команда", - приводит слова Забарного официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины стартует матчем с Румынией в понедельник, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. Кроме того, "сине-желтые" сыграют в группе Е континентального первенства со Словакией и Бельгией.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Илья Забарный

Статьи по теме

Олимпийская сборная Украины стала триумфатором международного турнира Олимпийская сборная Украины стала триумфатором международного турнира
Румыния - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Румыния - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024
"Не знаю, почему нас называют одним из фаворитов группы": Ребров - о старте на Евро-2024 "Не знаю, почему нас называют одним из фаворитов группы": Ребров - о старте на Евро-2024
Румыния - Украина: прогноз на матч Евро-2024 Румыния - Украина: прогноз на матч Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024
Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа22:45
Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб
Евро-202422:24
"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024
Евро-202422:19
Защитник Барселоны установил рекорд на Евро-2024 по точным передачам
Евро-202421:55
Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:53
Мерзкий поступок: Фанаты сборной Шотландии ударили в спину ногой женщину
Европа21:33
Олимпийская сборная Украины стала триумфатором международного турнира
Киберспорт21:21
NaVi заняли второе место на Blast Premier: Spring
Киберспорт21:14
NaVi уступили Team Spirit в финале Blast Premier: Spring
Евро-202420:56
Евро-2024: Нидерланды победили Польшу, Словения сыграла вничью с Данией, а Сербия - с Англией
Евро-202420:51
Словения и Дания в зрелищном матче не выявили победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK