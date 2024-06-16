"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от выступления на Евро-2024.

"Это мой второй чемпионат Европы. Большая честь представлять Украину. Все знают, какие сейчас времена в нашей стране. Я чувствую невероятную ответственность, но я не переживаю за свою игру. Я многое прошел и в футбольном плане, и в жизни. То, что я сейчас нахожусь здесь - заслуга наших воинов, защищающих Украину. Это невероятные люди, которые своей смелостью берут все. Я очень благодарен им. Есть большая разница в сравнении с прошлым Евро, ведь сейчас в нашей стране полномасштабная война. Сейчас ты всегда думаешь о том, чтобы твои близкие были в безопасности. Это не может не давить на каждого из нас, но это и добавляет мотивацию делать на поле все, что мы можем".

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"На мой взгляд, у Румынии хорошие атакующие игроки. Это хорошая команда, у которой есть опытные и сильные индивидуально исполнители, но я думаю, что мы готовы к противостоянию с этим соперником.

Для нас это будет очень эмоциональный момент. Когда видишь украинские флаги на стадионе и понимаешь, что происходит дома, трудно передать словами. Каждый день тяжелый, каждый день умирают люди. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас, кто дает нам возможность играть. Это важно не только для футбола в Украине, но и для жизней. Мы понимаем, где находимся и что должны делать. Перед началом матча будет эмоциональный момент, но нам нужно сохранять хладнокровие и выложиться на сто процентов.

Я считаю, что у нас качественная сборная, есть игроки, способные сделать разницу. Но самое важное, что мы играем как одна команда", - приводит слова Забарного официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины стартует матчем с Румынией в понедельник, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. Кроме того, "сине-желтые" сыграют в группе Е континентального первенства со Словакией и Бельгией.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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