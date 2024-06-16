"Не знаю, почему нас называют одним из фаворитов группы": Ребров - о старте на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял участие в пресс-конференции накануне стартового матча в группе Евро-2024 против Румынии.

"Я считаю, что для Украины очень важно быть на этой сцене. Все украинцы хотят быть европейской нацией, быть представленными на чемпионате Европы. У нас в стране футбол сейчас не на первом месте. Для всех футболистов начало игры на турнире приятно, ведь мы играем для наших воинов, болельщиков в это тяжелое время. Мы очень благодарим всех в Европе за поддержку для наших людей, но я всегда напоминаю, что война продолжается, и мы до сих пор нуждаемся в помощи. Мы продолжаем сражаться за свою свободу и свободу Европы.

В последнее время Румыния благодаря командным действиям добилась успеха, победила в группе квалификации. Это очень дисциплинированная сборная. У них очень хорошие молодые игроки. В общем, на Евро нет слабых команд. Мы смотрели много румынских матчей, больше ориентировались на игры квалификации и товарищеский поединок с Болгарией. Это та команда, которая понимает, чем располагает. У них очень быстрые исполнители, хорошая дисциплина, за счет этого они пробились на Евро-2024".

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"Мы любим играть в Германии, провели здесь товарищеские матчи в прошлом и этом году. Мы благодарны немецким болельщикам за поддержку Украины. Мы видим организацию - она ​​беспрецедентна. Когда мы приезжаем в Германию, всегда кажется, что мы играем дома.

Очень важно, что мы работаем вместе в течение года. Я вижу, что игроки гораздо лучше понимают, что мы стараемся получить от них. Мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем в начале. Я не могу сказать, как мы сыграем завтра. Мы должны уважать наших соперников и сконцентрироваться на каждом матче. Не знаю, почему нас называют одним из фаворитов группы. Все команды очень сильны и заслуживают быть здесь. Но тоже мы должны думать о себе, о своей игре.

К сожалению, война все еще продолжается. Но такие обстоятельства в нашей стране дают больше мотивации нашим футболистам. Мы получаем сообщения от воинов, друзей, которые сейчас сражаются за независимость Украины. Они гордятся нами, как и мы - ими. Когда ты здесь, чтобы показать дух Украины - это очень важно. Этот турнир действительно о духе нашей страны", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины стартует матчем с Румынией в понедельник, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени. Кроме того, "сине-желтые" сыграют в группе Е континентального первенства со Словакией и Бельгией.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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