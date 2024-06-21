Грузия - Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 22.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В субботу, 2 июня, сборные Грузии и Чехии проведут матч в квартете F в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первом туре грузинская команда проиграла Турции (1:3), а чехи уступили Португалии (1:2).

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Поединок состоится в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия - Чехия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 22 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 16:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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