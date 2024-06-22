"Впереди еще один финал": Судаков - о матче с Бельгией

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлениями от победы над Словакией (2:1) и высказался о предстоящем матче в группе Евро-2024 с Бельгией.

Игрок отметил важность решающего противостояния с бельгийцами.

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"Три очка и настоящее свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда боремся вместе до последней секунды.

Впереди еще один финал. Слава Украине", - написал Судаков в Instagram.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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