Англия - одна из худших сборных по ожидаемым голам на Евро

Меньше коллектива Гарета Саутгейта создала лишь команда, которая сегодня может покинуть турнир.

В рамках Евро-2024 Англия минимально победила Сербию и сыграла вничью с Данией.

Среди фанатов футбола и английских СМИ наставник "трех львов" Гарет Саутгейт получает много критики за "трусливый" стиль игры и статистика подтверждает, что эта критика является достаточно справедливой.

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По данным twitter-аккаунта xG Philosophy Англия является второй худшей командой Евро-2024 после Шотландии по количеству ожидаемых голов (xG). За два матча этот показатель у коллектива Саутгейта достиг 1.44 xG, а у шотландцев этот показатель 0.79 xG.

Замыкает тройку худших команд Сербия с показателем 1.82 xG

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