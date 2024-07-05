Тренер сборной Испании оценил шансы команды на победу на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Германией (2:1).

"Подходящий момент для того, чтобы оценить все, чего мы добились, и насладиться им. Посмотрим, как мы сможем улучшить физическую форму за ближайшие дни. Уверен, все мои игроки готовы к полуфиналу. Они играют на очень высоком уровне.

Мои футболисты ненасытны. Я горжусь тем, что их тренирую. Со многими из них я давно знаком. Они привыкли бороться на самом высоком уровне и теперь имеют возможность выиграть турнир. Эта команда всегда будет бороться".

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"Конечно, всегда есть куда расти, однако нельзя сомневаться в чувстве гордости, в качестве и самоотдаче игроков.

Это исторический вечер. Я горжусь тем, что представляю эту страну. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти, но мы абсолютно уверены в том, что с такой командой способны пройти очень далеко", – заявил испанский специалист на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет против победителя пары Португалия - Испания.

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