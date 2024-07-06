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"Заслуживали большего": Роналду отреагировал на вылет Португалии с Евро-2024

Капитан португальской сборной подвел итог выступлению на турнире.
Вчера, 22:18
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выступление на Евро-2024, где лузитаны остановились в четвертьфинале, уступив Франции (0:0, 3:5 пен.).

Футболист обратился к болельщикам на своей странице в Instagram.

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"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали и за все, чего мы уже достигли.

Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет почитаться и будет продолжать строиться. Вместе", - написал Роналду.

Напомним, на ISPORT доступен видеообзор матча Португалия - Франция (0:0, 3:5 пен.).

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