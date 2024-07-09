Беллингем обвинял его в договорных матчах: назначен судья на полуфинал Нидерланды - Англия

УЕФА определился с судейскими бригадами, которые будут работать на полуфиналах Евро-2024.

Матч Испания - Франция обслужит бригада словенского рефери Славко Винчича, а Нидерланды - Англия - немца Феликса Цвайера.

Как раз немецкий арбитр хорошо знаком хавбеку "трех львов" Джуду Беллингему, который пересекался с ним, играя за Боруссию.

Беллингем выступал с требованием убрать Цвайера с матча Бавария - Боруссия, так как ранее арбитр обвинялся в коррупции.

В 2005 году Цвайер получил шестимесячную дисквалификацию за обвинениев подставном судействе. Якобы арбитр взял взятку в 300 евро на одном из матчей второй Бундеслиги.

После дискавалификации Цвайер вернулся к работе, а в 2012 году получил статус арбитра УЕФА.

Напомним, онлайн трансляция матча Нидерланды - Англия доступна на нашем сайте.

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