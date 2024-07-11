English or spanish: популярный мем стал частью финала Евро
В среду определились команды-финалисты Евро-2024, коими стали Испания и Англия.
Обе сборные идеально вписались в новый трендовый мем "English or spanish", где изначально был думал квест на знание языка, а в итоге опрошенные случайным образом люди попадались в ловушку.
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Суть данного челленджа - не двигаться, ведь в ином случае тебя назовут геем (мем работает и в обратном порядке).
English or Spanish final pic.twitter.com/ahLehtBtPk— Viran🇲🇾 (@MadnessFc4) July 10, 2024
Speed asks Zlatan Ibrahimovic english or spanish 😂😂https://t.co/1wOPL8kndX— Speedy Updates (@SpeedUpdates1) July 9, 2024
Напомним, финал Евро-2024 между Испанией и Англией состоится в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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