Испугался не на шутку: Сака и другие игроки сборной Англии приняли участие в забавном челлендже

Вингер Арсенала не ожидал такого подвоха от игрушки.

Футболисты сборной Англии приняли участие в челлендже с "крокодилом", который прижимает пальцы, если тронуть не тот зуб.

Детская игрушка вызвала восторг у игроков "трех львов", а вингер Арсенала Букайо Сака и вовсе не на шутку испугался, когда выбрал неправильный зуб и крокодил ему чуть не прижал руку.

Напомним, в рамках подготовки к Евро-2024 сборная Англии проведет два товарищеских матча - против Боснии и Герцеговины и Исландии.

Ранее сообщалось, что Магуайр назвал задачу сборной Англии на чемпионате Европы.

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