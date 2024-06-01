Магуайр назвал задачу сборной Англии на Евро-2024

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился задачами команды на грядущем чемпионате Европы.

"Мы не выигрывали трофей очень, очень давно, но мы были близки к этому.

В 2018 году это была новая команда. Гарет Саутгейт только начинал строить что-то – вероятно, ожидалось, что мы просто выйдем из группы, но мы действительно хорошо сыграли на том турнире и заложили прочный фундамент.

Это было прекрасное время для меня, время, когда я, возможно, поднялся на ступень выше в плане игры на высшем уровне".

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"Саутгейт сделал множество мелочей, зная, как важно сплотить группу. Он сделал так, чтобы все наслаждались сборами, чтобы все хотели играть за свою страну – и, безусловно, так и должно быть.

Сейчас отличное время, чтобы быть игроком сборной Англии. Мы чувствуем, что переживаем хороший момент, и я с нетерпением жду этого турнира – мы едем туда, чтобы победить", – сказал Магуайр в интервью Sky Sports.

Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Финал состоится в Берлине.

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