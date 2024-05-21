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Рэшфорд отреагировал на невызов в сборную Англии

Футболист пожелал удачи своей команде.
Сегодня, 20:20
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд высказался о непопадании в заявку сборной Англии на Евро-2024.

"Желаю Гарету и ребятам добиться успеха на предстоящем турнире", – написал Рэшфорд в соцсетях.

Источник: скриншот

Напомним, в текущем сезоне на счету 26-летнего игрока семь голов и два ассиста в 33-х матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что лидера Манчестер Юнайтед заметили в ночном клубе с моделью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Маркус Рэшфорд

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