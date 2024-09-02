Челси продаст форварда, который не сыграл ни одного матча за клуб с прибылью

Лондонский Челси снова пытается избавиться от футболиста, который не нужен клубу.

Как сообщает Фабрицио Романо "синие" договариваются о продаже Анжело Габриэля с Ан-Насром. Сумма трансфера может составить 23 млн евро + бонусы.

Челси также настаивает на включение в сделку определенный процент от следующей продажи 18-летнего форварда.

Примечательно, что бразилец перешел в Челси за 15 млн евро из Сантоса. Именно за лондонцев он не провел ни одного матча, а в прошлом сезоне выступал за Страсбур в аренде.

Отметим, что Страсбур принадлежит той же компании, которой принадлежит Челси, а несколько дней назад «синие» пытались продать французам Дэйвида Вашингтона, который провел за них лишь 25 минут, но эту сделку заблокировали по неизвестным причинам.

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