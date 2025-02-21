Мареска высказался о ситуации с допингом Мудрика

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Наставник Челси Энцо Мареска рассказал о ситуации вокруг допинг-скандала с Михаилом Мудриком.

По словам Марески, ничего нового он сказать не может.

«Допинг Мудрика? Я не могу рассказать вам ничего нового. Ситуация остается абсолютно такой же самой», - сказал итальянец.

Отметим, что в феврале должны были бы появиться результаты допинг-пробы Б Мудрика, однако пока их нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси может обменяться игроком с Миланом.

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