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Футбол

Мареска высказался о ситуации с допингом Мудрика

Новость в том, что новостей нет.
Сегодня, 17:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Наставник Челси Энцо Мареска рассказал о ситуации вокруг допинг-скандала с Михаилом Мудриком.

По словам Марески, ничего нового он сказать не может.

«Допинг Мудрика? Я не могу рассказать вам ничего нового. Ситуация остается абсолютно такой же самой», - сказал итальянец.

Отметим, что в феврале должны были бы появиться результаты допинг-пробы Б Мудрика, однако пока их нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси может обменяться игроком с Миланом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Энцо Мареска

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