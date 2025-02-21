Итальянский клуб может уволить тренера после вылета из еврокубков

Но произойдет это только после окончания сезона.

Итальянский Ювентус рассматривает возможность увольнения Тьяго Мотты.

Как сообщает Николо Скира, боссы «зебр» разочарованы ранним вылетом из Лиги чемпионов. Кредит доверия к Мотте из-за поражения ПСВ значительно упал.

Тьяго дадут доработать до конца сезона, однако, если он не попадет в топ-4 Серии А, то останется без работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на звезду своего конкурента по чемпионату Италии.

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