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Футбол

Итальянский клуб может уволить тренера после вылета из еврокубков

Но произойдет это только после окончания сезона.
Сегодня, 21:36
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Итальянский Ювентус рассматривает возможность увольнения Тьяго Мотты.

Как сообщает Николо Скира, боссы «зебр» разочарованы ранним вылетом из Лиги чемпионов. Кредит доверия к Мотте из-за поражения ПСВ значительно упал.

Тьяго дадут доработать до конца сезона, однако, если он не попадет в топ-4 Серии А, то останется без работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на звезду своего конкурента по чемпионату Италии.

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