Интер одержал непростую победу над Дженоа дома

В первой половине до опасности дело так и не дошло. Команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот на двоих. Под занавес тайма миланцы еще и потеряли Корреа из-за повреждения.

После перерыва легче Интеру не стало. Оборона Дженоа во главе с Леали действовала крайне слаженно. Фактически первый острый момент возник на 70-й минуте – Барелла решился на удар с дистанции и попал в перекладину.

Интер таки достиг своего несколько минут спустя. "Нерадзурри" воспользовались стандартом – Чалханоглу подал угловой, а Мартинес результативно сыграл головой во вратарской. Больше команды не забивали.

Подопечные Симоне Индзаги возглавили турнирную таблицу (57 очков). В воскресенье вернуть первую позицию сможет Наполи (56 пунктов). В следующем туре гранды встретятся в Неаполе.

Статистика матча Интер – Дженоа 26-го тура чемпионата Италии

Интер – Дженоа – 1:0

Гол: Л. Мартинес, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 1.11

Владение мячом: 62 % - 38 %

Удары: 18 - 11

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 6 - 7

Фолы: 7 - 14

Интер: Х. Мартинес – Павар, Ачерби, Бастони (де Врей, 81) – Думфрис, Барелла, Асллани (Чалханоглу, 65), Мхитарян (Зелински, 66), Димарко (Дармиан, 85) – Корреа (Тареми, 46), Л. Мартинес

Дженоа: Леали – Бани, Васкес, Мартин – Дзаноли (Экубан, 66), Мазини (Вентурино, 81), Френдруп, Миретти (Онана, 72), Сабелли – Экатор, Пинамонти (Корне, 66)

Предупреждение: Миретти

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