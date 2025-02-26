Челси вернулся в зону Лиги чемпионов, унизив Саутгемптон
В рамках 27-го тура чемпионата Англии Челси в домашнем поединке принимал Саутгемптон.
Вопросы о победителе матча были сняты по итогу первого тайма, в котором "синие" трижды поразили ворота гостей. Нкунку, Нету и Колвилл стали авторами голов.
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После перерыва Челси продолжил доминировать на футбольном поле. Финальную точку в игре поставил Кукурелья, забив четвертый гол в ворота соперника.
В турнирной таблице чемпионата Англии Челси поднялся на четвертую строчку, набрав 46 очков. У Манчестер Сити и Ньюкасала, которые идут следом, на два балла меньше, но матчи в запасе. Саутгемптон идет последним с девятью пунктами.
Челси - Саутгемптон 4:0
Голы: Нкунку, 24 Нету, 36 Колвилл, 44 Кукурелья, 78
Челси: Йоргенсен - Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья - Фернандес (Меука, 89), Кайседо (Ачимпонг, 83) - Нету (Джордж, 68), Палмер, Санчо (Дьюзбери-Голл, 68) - Нкунку (Амугу, 83)
Саутгемптон: Рамсдейл - Бри (Гарвуд-Беллис, 46), Белла-Кочап, Арибо - Сугавара, Смоллбоун, Даунс (Арчер, 83), Уокер-Питерс (Мэннинг, 59) - Фернандеш - Онуачу (Диблинг, 59), Сулемана
Предупреждения: Кайседо - Онуачу, Меннинг
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