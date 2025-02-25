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Футбол

Красивый жест: Роналду отдал пенальти Мане

Португалец поддержал своего одноклубника.
Сегодня, 23:25
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на выезде встречался с Аль-Вахда.

На старте второго тайма счет открыл Криштиану Роналду, выведя свою команду вперед.

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В компенсированное время португалец исполнил штрафной, после которого мяч попал в руку соперника - арбитр назначил пенальти. 

Роналду, который является штатным пенальтистом, отдал пенальти Садио Мане. Сенегалец воспользовался шансом и забил.

Ан-Наср выиграл поединок со счетом 2:0 и вернулся в тройку лучших команд страны.

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