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Футбол

Реал определился с первыми двумя летними трансферами команды

Клуб хочет вернуть своих воспитанников.
Сегодня, 19:50
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Мадридский Реал обновит состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena SER, руководство клуба определилось с первыми двумя летними трансферами.

Реал планирует подписать крайнего защитника Жироны Мигеля Гутьерреса и полузащитника Комо Нико Пас.

Футболисты являются воспитанниками мадридского гранда, а их контрактах прописаны отступные, которые доступны только Реалу.

Ранее Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти.

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