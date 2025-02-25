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Футбол

"Я никогда не отказывался": Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти

Украинец получал предложения из Италии.
Сегодня, 17:50
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Футболист Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что к нему был интерес из чемпионата Италии.

Украинец был готов перейти в Ювентус или Наполи, но донецкий клуб не отпустил его.

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"Были предложения от Ювентуса и Наполи. Во-вторых, я никогда не говорил "нет". Я хотел бы попробовать себя в итальянском чемпионате, особенно в командах, где так много звезд, но окончательное решение за руководителями и президентом моего клуба.

Наполи сделал предложение, но Шахтер решил, что я должен остаться в клубе", – сказал Судаков в интервью для Corriere dello Sport.

В январе 2024 года Шахтер отказался продавать Судакова в Наполи, клубу тогда предлагали 40 миллионов евро за украинца.

В текущем сезоне Судаков провел 25 матчей за Шахтер, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ранды бразильского футбола хотели подписать игрока Шахтера.

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