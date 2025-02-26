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"Не успеваю отвечать": игрок сборной Украины рассказал о предложения из Испании, Германии и Франции

Максим Хлань может покинуть польскую Лехию.
Сегодня, 18:50
Максим Хлань / Getty Images
Максим Хлань / Getty Images

Полузащитник Лехии Максим Хлань высказался по поводу интереса к себе со стороны других клубов.

По словам украинца, к нему обращаются представители разных команды через социальные сети.

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"Мой контракт с Лехией истекает в июне, и мы ведем переговоры с президентом по его продолжению. В этих разговорах меня представляет мой отец, поскольку у меня нет агента. Пока не думаю о других клубах, ведь полностью сосредоточен на своей работе и добросовестном исполнении действующего контракта.

У меня много предложений– из Франции, Германии, Испании, а также из США. Мне пишут в WhatsApp, и я даже не знаю, они взяли мой номер. Однако я не успеваю отвечать на все сообщения. Возможно, есть еще запросы, но я еще не проверял Messenger и Instagram", – сказал Хлань в интервью TVP SPORT.

В сентябре 2023 года Хлань перешел в Лехию из Польши. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

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