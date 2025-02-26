Бывший игрок сборной Украины перенес операцию из-за травмы, которую получил на медиафутбольном матче

Экс-капитан "Динамо" провел несколько часов на операционном столе.

Николай Морозюк – бывший футболист сборной Украины, Динамо Киев и других клубов, перенес операцию на руке.

Во время матча медиа-футбольной лиги Морозюк получил тяжелую травму – перелом руки в нескольких местах, из-за чего ему пришлось "ложиться под нож".

"Операция действительно прошла успешно, что не может не радовать, хотя и длилась три часа и была непростой", - сообщает медиа-футбольный клуб ProFan, за который выступает Морозюк.

Кроме того, в клубе сообщают, что игрок уже через несколько недель вернется на футбольное поле.

Напомним, что на прошлой неделе возобновились матчи чемпионата Украины по футболу. На ISPORT можно ознакомиться стурнирной таблицей УПЛ.

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