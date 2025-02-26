Футболист сборной Украины получил травму в кубковом матче
Зубков был заменен в первом тайме.
В рамакх третьего раунда Кубка Турции Трабзонспор встречался с Ризеспором (5:2).
Украинский вингер хозяев Александр Зубков получил травму.
Зубков вышел в стартовом составе своей команды на игру, но был заменен уже на 37-й минуте из-за повреждения. Александр после ушиба пытался поиграть, но в итоге был заменен.
Футболист пройдет медосмотр, чтобы выяснить степень тяжести травмы.
В составе Трабзонспора Зубков провел пять матчей, результативными действиями.
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