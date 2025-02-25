Тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде
Главный тренер Бенфики Бруну Лаже высказался по поводу Анатолия Трубина.
Специалист рассказал, что украинский голкипер должен бороться за место в старте на равных условиях со всеми.
"Каждый из наших вратарей может стать первым номером. И каждый должен этого хотеть. Самуэль Суареш получил шанс в чемпионате, получит шанс сыграть в кубке Португалии. Он действует так, как мы ожидаем от него.
У нас три прекрасных вратаря, и все нас устраивают. И любые проблемы нужно решать вместе", - приводит слова тренера Record.
В минувшем туре чемпионата Португалии Трубина в воротах заменил Суареш, который также сыграет против Спортинга в Кубке Португалии.
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