iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде

Бруну Лаже рассказал о конкуренции вратарей в стане "орлов".
Сегодня, 18:25
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже высказался по поводу Анатолия Трубина.

Специалист рассказал, что украинский голкипер должен бороться за место в старте на равных условиях со всеми.

"Каждый из наших вратарей может стать первым номером. И каждый должен этого хотеть. Самуэль Суареш получил шанс в чемпионате, получит шанс сыграть в кубке Португалии. Он действует так, как мы ожидаем от него.

У нас три прекрасных вратаря, и все нас устраивают. И любые проблемы нужно решать вместе", - приводит слова тренера Record.

В минувшем туре чемпионата Португалии Трубина в воротах заменил Суареш, который также сыграет против Спортинга в Кубке Португалии.

Ранее Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УПЛ: Оболонь - Полесье, Ворскла - Динамо, Шахтер - Александрия сыграют в 19 туре УПЛ: Оболонь - Полесье, Ворскла - Динамо, Шахтер - Александрия сыграют в 19 туре
Шахтер отказался подписывать игрока клуба АПЛ Шахтер отказался подписывать игрока клуба АПЛ
Реал определился с первыми двумя летними трансферами команды Реал определился с первыми двумя летними трансферами команды
Фьюри нашел себя в новой роли после завершения карьеры Фьюри нашел себя в новой роли после завершения карьеры

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Украина20:32
УПЛ: Оболонь - Полесье, Ворскла - Динамо, Шахтер - Александрия сыграют в 19 туре
Украина20:15
Шахтер отказался подписывать игрока клуба АПЛ
Европа19:50
Реал определился с первыми двумя летними трансферами команды
Бокс19:44
Фьюри нашел себя в новой роли после завершения карьеры
Бокс19:20
Кроуфорд назвал мотивацию на поединок с Канело
Европа18:50
Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико
Европа18:36
"Легенды делают то, что хотят": Анчелотти высказался о будущем Модрича
Европа18:25
Тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде
Украина18:00
Трансферы УПЛ: Черноморец арендовал игрока Шахтера
Украина17:50
"Я никогда не отказывался": Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK