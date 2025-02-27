Манчестер Сити презентовал новичка, которого подписали еще год назад

Эчеверри сможет играть за команду уже сейчас.

Полузащитник Клаудио Эчеверри официально перешел в Манчестер Сити.

Английский клуб представил 19-летнего игрока в качестве своего игрока.

Манчестер Сити подписал Эчеверри еще год назад. Клаудио остался в Ривер Плейти еще на год согласно соглашению между клубами.

Контракт Клаудио с клубом рассчитан до лета 2028 года. Аргентинец будет выступать под 30-м номером.

Эчеверри за Ривер Плейт провел 48 мачтей, в которых забил четыре гола и сделал восемь голевых передач.

Ранее Гвардиола назвал задачу Манчестер Сити на конец сезона.

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