Манчестер Сити презентовал новичка, которого подписали еще год назад
Эчеверри сможет играть за команду уже сейчас.
Полузащитник Клаудио Эчеверри официально перешел в Манчестер Сити.
Английский клуб представил 19-летнего игрока в качестве своего игрока.
Claudio's here! pic.twitter.com/dVucRwyXBF— Manchester City (@ManCity) February 27, 2025
Манчестер Сити подписал Эчеверри еще год назад. Клаудио остался в Ривер Плейти еще на год согласно соглашению между клубами.
Контракт Клаудио с клубом рассчитан до лета 2028 года. Аргентинец будет выступать под 30-м номером.
Эчеверри за Ривер Плейт провел 48 мачтей, в которых забил четыре гола и сделал восемь голевых передач.
Ранее Гвардиола назвал задачу Манчестер Сити на конец сезона.
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