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Футбол

"Было бы невероятным успехом": Гвардиола назвал задачу Манчестер Сити на конец сезона

Наставник английской команды оценил победу над Тоттенхэмом.
Сегодня, 10:01
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался про победу над Тоттенхэмом (1:0) в АПЛ.

По словам специалиста, его команда надеется попасть в Лигу чемпионов по окончанию сезона.

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"Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Бывшего Манчестер Сити в этом сезоне уже не будет. Прошлый Манчестер Сити был слишком силен, но мы вернемся.

У нас молодая команда, тройка атакующих игроков – это ее будущее. Родри вернется, а Нико – это наше будущее, Хусанов – тоже, Йошко Гвардиол еще молод.

Бернард, Гюндоган, где Брюйне и другие очень важны для нас. Молодые игроки и новички, которые придут летом, должны повести клуб за собой в ближайшие годы, это вопрос времени", - приводит слова тренера BBC.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити потерял защитника минимум на два месяца.

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