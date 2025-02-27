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Футбол

Новичок Ман Сити: Этот клуб - пример для всех, кто хочет играть в красивый футбол

Клаудио Эччевери поделился мыслями о присоединении к стану манкунианцев.
Сегодня, 18:40
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Клаудио Эччевери выразил свои эмоции относительно трансфера в стан манкунианцев.

По словам аргентинца, «горожане» - настоящий пример для всех остальных команд

"Футбол был моей жизнью, и моей мечтой было играть за одну из лучших команд Европы. Сегодня я ближе к этой мечте.

Манчестер Сити - одна из лучших команд мира. Они не только выигрывают трофеи, они играют так красиво. Они являются примером для всех - показывают людям, как лучше играть в футбол.

Быть частью этой команды и культуры, использовать это как основу для развития своей игры - это то, чем я действительно взволнован".

Эччевери также рассказал, что очень гордится переходом в манкунианцев

"Я и моя семья очень гордимся тем, что я здесь. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы как можно упорнее работать на тренировках, чтобы показать тренеру, что я достаточно хорош, чтобы быть частью этой команды", - сказал хавбек.

Отметим, что трансфер Клаудио официально был оформлен еще в прошлом году.

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