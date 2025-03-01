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Футбол

"Это сложно": тренер Борнмута оценил последствия дисквалификации Забарного

Украинец пропустит три матча.
Сегодня, 11:55
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался про Илью Забарного, который получил трехматчевую дисквалификацию.

По словам наставника, украинский футболист является важной частью команды.

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"Это сложно, потому что, очевидно, когда он был доступен, мы его использовали. Он очень сильный, надежный и ключевой игрок для нас.

Но такие вещи случаются со всеми командами в течение сезона, поэтому мы должны показать, что у нас есть другие игроки, которые могут выполнять его работу. Заба, безусловно, важный игрок для нас", - приводит слова тренера BBC.

Забарный получил красную карточку 22 февраля в игре против Вулверхэмптона. Он уже пропустил матч с Брайтоном в чемпионате.Также он не сыграет с Вулверхэмптоном в Кубке и игре против Тоттенхэма в АПЛ.

Для украинского защитника это первое удаление в составе Борнмута, за который он выступает с января 2023 года. В текущем сезоне Илья провел 28 матчей за английский клуб во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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