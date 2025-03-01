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Футбол

"Я жду тяжелой игры": Гвардиола прокомментировал предстоящий матч против клуба Таловерова

Испанец не стал недооценивать Плимут.
Сегодня, 10:40
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против Плимута.

Напомним, что сегодня команда Максима Таловерова встретится с "горожанами" в рамках Кубка Англии.

Гвардиола был очень осторожен в высказываниях, заявив, что не стоит недооценивать команды из низших дивизионов Англии. Специалист ждет очень тяжелую игру.

"Они очень агрессивно обороняются впереди. В Чемпионшипе, Лигах 1 и 2 стандарты – главное оружие, и АПЛ, думаю, есть чему у них поучиться. С приходом нового тренера результаты у Плимута улучшились. В последних 10-11 матчах они проиграли лишь три раза, поэтому я жду тяжелой игры.

Мы играем дома, и это небольшое преимущество по сравнению с выездом. Но мы знаем, что такие матчи коварны – эти команды очень хороши по-своему. Если им удастся проявить свои сильные качества и превзойти нас в этом, то жди беды", - приводит слова испанца BBC.

Ранее также Астон Вилла пробилась в четвертьфинал Кубка Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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