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Футбол

Мареска остается неприкосновенной фигурой в Челси, несмотря на спад

Руководство клуба верит, что итальянец станет одним из лучших.
Вчера, 22:35
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Челси не планирует увольнять Энцо Мареску, пишет GiveMeSport.

Команда проиграла три из четырех последних матчей и идет на пятом месте, отставая на одно очко от зоны Лиги чемпионов.

Тем не менее руководство клуба даже не думает об отставке Энцо Марески. Отношение к итальянцу совершенно иное, чем было к Почеттино год назад.

Клуб верит, что специалист станет одним из лучших тренеров мира, а потому он остается неприкосновенным, как ключевой элемент проекта. 

Именно поэтому лондонцы продолжат сотрудничество с Мареской в не зависимости от результатов сезона. Специалист принимает активное участие в построении летней кампании.

Ранее также Гвардиола оценил текущий сезон для своей команды.

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