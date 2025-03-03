"Монстр". Футболист Ромы оценил выступление Довбика в матче с Комо
Эван Ндика похвалил украинского нападающего.
В рамках 27-го тура чемпионата Италии Рома в домашенем поединке переиграла Комо - 2:1.
В составе римской команды победный гол забил украинский форвард Артем Довбика.
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Защитник Ромы Эван Ндика высказался по поводу выступления своего одноклубника. "Артем Довбик – монстр", - написал Ндика.
Довбик появился на поле во втором тайме, выйдя со скамейке запасных.
В текущем сезоне украинеы отыграл за Рому 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи.
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