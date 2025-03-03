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Футбол

"Монстр". Футболист Ромы оценил выступление Довбика в матче с Комо

Эван Ндика похвалил украинского нападающего.
Сегодня, 19:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 27-го тура чемпионата Италии Рома в домашенем поединке переиграла Комо - 2:1.

В составе римской команды победный гол забил украинский форвард Артем Довбика.

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Защитник Ромы Эван Ндика высказался по поводу выступления своего одноклубника. "Артем Довбик – монстр", - написал Ндика.

Довбик появился на поле во втором тайме, выйдя со скамейке запасных.

В текущем сезоне украинеы отыграл за Рому 34 матча, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар шокировал Брагантино точным штрафным с острого угла.

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