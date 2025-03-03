Неймар шокировал Брагантино точным штрафным с острого угла
33-летний Неймар оформил очередной гол по возвращении в родной клуб. Нападающий приложился к победе над Брагантино в четвертьфинале Кампеонато Паулиста.
Именно зимний новичок Сантоса открыл счет в противостоянии. На 9-й минуте Неймар принялся выполнять стандарт слева от штрафной. Несмотря на ожидания соперников, бразилец мощно пробил мимо стенки в ближний угол.
Os gols da classificação de hoje! ⚽️ pic.twitter.com/DuszMdfhxe— Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025
После перерыва преимущество "рыб" закрепил Жуан Шмидт. По возвращении в Сантос Неймар успел сыграть 7 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Контракт нападающего с бразильским грандом рассчитан до 30 июня.
Бразилия, Кампеонато Паулиста
Сантос – Ред Булл Брагантино – 2:0
Голы: Неймар, 9, Жуан Шмидт, 56
К слову, уругваец Суарес оформил 3 результативных передачи за Интер Майами.
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