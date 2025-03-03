Неймар шокировал Брагантино точным штрафным с острого угла

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии доводит до экстаза болельщиков Сантоса.

33-летний Неймар оформил очередной гол по возвращении в родной клуб. Нападающий приложился к победе над Брагантино в четвертьфинале Кампеонато Паулиста.

Именно зимний новичок Сантоса открыл счет в противостоянии. На 9-й минуте Неймар принялся выполнять стандарт слева от штрафной. Несмотря на ожидания соперников, бразилец мощно пробил мимо стенки в ближний угол.

Os gols da classificação de hoje! ⚽️ pic.twitter.com/DuszMdfhxe — Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

После перерыва преимущество "рыб" закрепил Жуан Шмидт. По возвращении в Сантос Неймар успел сыграть 7 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Контракт нападающего с бразильским грандом рассчитан до 30 июня.

Бразилия, Кампеонато Паулиста

Сантос – Ред Булл Брагантино – 2:0

Голы: Неймар, 9, Жуан Шмидт, 56

К слову, уругваец Суарес оформил 3 результативных передачи за Интер Майами.

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