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Король ассистов: Суарес обеспечил разгром Хьюстона без Месси

Интер Майами одержал первую победу в новом сезоне МЛС.
Сегодня, 09:49
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Лионель Месси не приехал в составе "цапель" на матч регулярного первенства против Хьюстон Динамо. Роль лидера взял на себя Луис Суарес. Уругваец оформил гол и три результативных передачи, а Интер Майами победил на выезде (4:1).

Флоридцы повели в дебюте, когда Суарес сбросил под удар Сеговии. Под занавес тайма ветеран вывел на свободное пространство Альенде, а затем второй раз ассистировал Сеговии. На 79-й минуте уругвайский форвард обошел троих защитников и пробил под перекладину.

Хьюстон смог организовать только гол престижа. Это Лодейро пробил в дальней из угла штрафной. Интер Майами оформил первую победу в сезоне-2025 МЛС (4 пункта). Динамо в данный момент без очков.

МЛС, регулярный чемпионат
Хьюстон Динамо – Интер Майами – 1:4
Голы: Лодейро, 85 – Сеговия, 6, 45+2, Альенде, 37, Суарес, 74

 

К слову, ранее Хьюстон предложил фанатам компенсацию за отсутствие Месси.

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