Милан разочарован игрой зимнего новичка

Атакующий полузащитник Жоау Феликс может покинуть Милан по окончанию сезона.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководители миланского клуба недовольны тем, как португалец проявляет себя в составе "россонери".

На данный момент Милан не готов начинать переговоры с Челси, чтобы оставить его в команде на следующий сезон.

Милан арендовал Феликса у английского клуба до конца сезона без права выкупа.

В составе итальянского клуба футболист провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча.

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