Милан разочарован игрой зимнего новичка
"Россонери" взяли в аренду футболиста Челси.
Атакующий полузащитник Жоау Феликс может покинуть Милан по окончанию сезона.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководители миланского клуба недовольны тем, как португалец проявляет себя в составе "россонери".
На данный момент Милан не готов начинать переговоры с Челси, чтобы оставить его в команде на следующий сезон.
Милан арендовал Феликса у английского клуба до конца сезона без права выкупа.
В составе итальянского клуба футболист провел восемь матчей, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча.
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