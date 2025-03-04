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Футбол

Милан разочарован игрой зимнего новичка

"Россонери" взяли в аренду футболиста Челси.
Сегодня, 21:14
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Атакующий полузащитник Жоау Феликс может покинуть Милан по окончанию сезона.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководители миланского клуба недовольны тем, как португалец проявляет себя в составе "россонери".

На данный момент Милан не готов начинать переговоры с Челси, чтобы оставить его в команде на следующий сезон.

Милан арендовал Феликса у английского клуба до конца сезона без права выкупа. 

В составе итальянского клуба футболист провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что основной голкипер Милана дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча.

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