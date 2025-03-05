Названа причина, почему Антони не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед

Футболист сборной Бразилии Антони хочет остаться в Бетисе, где находится в аренде из Манчестер Юнайтед.

Как сообщил генеральный директор Бетиса Рамон Аларкон, вингер хочет остаться в испанском клубе.

"На днях Антони сказал мне, что хочет остаться еще на год.

Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы предоставили ему, чтобы он освоился в городе по приезду", - приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Аренда Антони рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает опцию выкупа.

В составе Бетиса футболист провел семь матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

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