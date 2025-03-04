Лунин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть Реал в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Diario Madridista Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito, Манчестер Юнайтед попытается подписать украинца.

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Клуб АПЛ уже провел переговоры с агентом Лунина Жорже Мендешом.

Манчестер Юнайтед рассматривает Лунина как замену для Андре Онана. Клуб прошлым летом пытался подписать украинца, но тот решил остаться в Реале.

В текущем сезоне Лунин провел девять матчей за Реал, в которых пропустил 12 голов и четыре раза отыграл на ноль.

Ранее Винисиус рассказал о том, где планирует продолжить карьеру.

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