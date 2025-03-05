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Футбол

Аморим: Манчестер Юнайтед должен бороться за каждый трофей, но сейчас мы работаем на перспективу

Рубен призвал фанатов не расстраиваться в случае невыигрыша Лиги Европы.
Сегодня, 17:31
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

По словам специалиста, есть более важные вещи, чем победа в этом турнире.

"Да, на прошлой неделе мы уступили Фулхэму в Кубке Англии, поэтому люди расценивают Лигу Европы как единственный турнир, в котором мы можем победить. Кроме того, выигрыш Лиги Европы даст нам возможность играть в Лиге чемпионов.

Но, если честно, по моему мнению, у нас есть более важные вопросы для размышлений"

Также Аморим отметил, что для МЮ главное работа на перспективу, а не результат здесь и сейчас.

"Я знаю, это странно говорить, но то, что мы пытаемся построить здесь, важнее, чем получение трофея в этом сезоне. Я знаю, что на нас лежит ответственность, ведь мы должны бороться за каждый трофей, однако на данный момент мы хотим создать что-то на долгосрочную перспективу.

Но как клуб, я думаю, мы делаем много интересных вещей. Мы должны это делать, чтобы выигрывать трофеи в будущем", - сказал Аморим.

В Лиге Европы МЮ встретится с Реал Сосьедадом. Матч состоится завтра, 6 марта.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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