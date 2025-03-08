Кальяри - Дженоа 1:1: обзор матча и результат игры 07.03.2025

В пятницу, 7 марта, Кальяри принимал на своем поле Дженоа в стартовом матче 28-го тура итальянской Серии А.

Соперники не определили победителя в противостоянии, завершив поединок ничьей со счетом 1:1.

"Изолани" вышли вперед во встрече на 18-й минуте усилиями Николаса Виолы, который в борьбе с защитниками отправил мяч в ворота из центра штрафной. А "грифоны" отыгрались в начале второго тайма, когда Максвелл Корне успешно замкнул прострел с фланга.

Источник: Getty Images

В этом матче состоялось возвращение на поле украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского, который отсутствовал с конца сентября прошлого года, восстанавливаясь от вывиха голеностопного сустава и перелома малоберцовой кости. Украинец провел три поединка в запасе генуэзцев, а в этой игре вышел на замену на 75-й минуте.

Кальяри, набрав 26 очков, занимает на данный момент 15-е место в турнирной таблице Серии А. Дженоа с 32 баллами расположилась на 12-й позиции.

Статистика матча Кальяри - Дженоа 28-го тура чемпионата Италии

Кальяри - Дженоа 1:1

Голы: Виола, 18 - Корне, 47

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 0.96

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 9 - 8

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 2 - 5

Фолы: 16 - 15

Кальяри: Каприле - Дзаппа, Мина, Луперто, Оберт (Адопо, 78) - Дейола (Паволетти, 78), Макумбу (Гаетано, 61) - Дзортеа, Виола (Прати, 61), Коман (Ауджелло, 31) - Пикко.

Дженоа: Леали - Нортон-Каффи (Дзаноли, 46), Де Винтер, Васкес, Мартин - Френдруп, Бадель (Мазини, 52) - Экатор (Маттурро, 66), Миретти, Корне (Малиновский, 75) - Экубан (Пинамонти, 53).

Предупреждения: Дейола, Паволетти - Бадель, Мазини.

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