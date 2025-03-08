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Футбол

Бавария и Байер синхронно проиграли аутсайдерам Бундеслиги

Леверкузенцы не смогли воспользоваться тем, что оступились мюнхенцы.
Сегодня, 18:37

В рамках 25 тура Бундеслиги Бавария встретилась с Бохумом

Мюнхенцы хорошо начали поединок и по состоянию на 28 минуту матча вели в счете 2:0, несмотря на нереализованный пенальти.

Впрочем, после этого дела «красных» начали идти не лучшим образом. Сначала Яков Медич отквитал один мяч, а затем команда осталась в меньшинстве после удаления Рафаэля Герреро, который, собственно до этого оформил дубль.

Во втором тайме Бохум не только сравнял счет, но и вышел вперед. Авторами мячей стали Ибраима Сиссоко и Михал Беро.

Бавария - Бохум 2:3

Голы: Геррейро, 13, 28 - Медич, 31, Сиссоко, 51, Беро, 71

 

В то же время проходил матч между Байером и Вердером.

Для леверкузенцев игра шла сразу не по их сценарию. Уже на 7-ой минуте Романо Шмидт открыл счет в поединке.

Минимальный счет держался до последних минут, давая, «фармацевтам» надежду на хотя бы ничью, однако в компенсированное время все надежды похоронил Джастин Нджинма

Байер - Вердер 0:2

Голы: Шмидт, 7, Нджинма, 90+3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Байер Леверкузен

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