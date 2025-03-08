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Футбол

Борнмут Забарного установил ценник на лидера клуба

Милош Керкез может покинуть команду.
Сегодня, 19:46
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Английский Борнмут продемонстрировал готовность попрощаться с одним из лидеров.

Как сообщает TeamTalk, «вишни» смирились с потенциальной потерей Милоша Керкеза и установили ценник на него. Венгр может покинуть команду за 50 млн евро.

Левым защитником сенсационного коллектива Андони Ираолы интересуется ряд клубов АПЛ. В частности, Керкеза у себя хотят видеть Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Напомним, ранее также сообщалось, что Реал интересуется партнером Забарного по центру обороны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Милош Керкез

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