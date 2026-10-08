"Глубоко осуждаю": Орбан вступилась за Керкеза, попавшего в базу Миротворца

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отреагировала на внесение защитника Ливерпуля и сборной Венгрии Милоша Керкеза в базу сайта Миротворец.

Потасовка после матча сборных Венгрии и Украины 25 сентября / Getty Images

Венгерская чиновница заявила, что осуждает внесение граждан страны в подобные списки и возможные угрозы в их адрес.

При этом она подчеркнула, что Миротворец не является официальным государственным ресурсом Украины.

"Я глубоко осуждаю стигматизацию, внесение в какие-либо списки и возможные угрозы в адрес венгерских граждан — Милоша Керкеза и Балаша Хидвеги", — написала Орбан в Facebook.

По словам министра, на протяжении выходных она обсуждала ситуацию с представителями украинского правительства, Венгерской футбольной федерации, посольства и коллегами, чтобы стороны предприняли необходимые шаги для урегулирования ситуации.

Орбан также отметила, что неизвестно, кто именно управляет сайтом, и призвала оставить спорт вне подобных конфликтов.

"Спорт должен быть о достижениях, сообществе и уважении", — добавила министр.

Керкез оказался в базе Миротворца после сентябрьского матча Лиги наций между Венгрией и Украиной. После игры произошел конфликт с участием футболистов, а отец Керкеза опубликовал видео эпизода с песней российского рэп-исполнителя. После этого в базу внесли самого футболиста и его отца.

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